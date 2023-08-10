"Це я": у Будапешті відкрили фотовиставку, присвячену українським жінкам під час війни
У столиці Угорщини презентували фотовиставку під назвою "It’s me", присвячену українським жінкам в умовах російської агресії
Про це інформує Посольство України в Угорщині.
Зазначається, що на відкритті виставки авторства української фотохудожниці Людмили Азарової та психологині Лариси Пиляєвої були присутні тимчасовий повірений у справах України в Угорщині Іштван Балог, заступник мера Будапешту Габор Керпель-Фроніус, мер ІІІ району столиці доктор Ласло Кіш і кінопродюсерка Агнеш Патакі.
Фото: hungary.mfa.gov.ua
Іштван Балог у своїй промові наголосив на силі та незламності українських жінок, які в умовах війни не тільки піклуються про сім'ю та працюють, а й боронять Україну на фронті. Крім того, він розповів про воєнні злочини, вчинені Росією проти українців, у тому числі й проти жінок.
Фото: hungary.mfa.gov.ua
"Щиро дякуємо галереї Ersenyös Galéria, мерії ІІІ району м. Будапешт (Обуда) та міжнародній громадській організації "Carpathian Platform" за організацію та проведення заходу, а мерії Будапешта - за підтримку виставки", - йдеться у повідомленні.
Виставку можна відвідати у галереї Ersenyös Galéria за адресою 1033 Budapest, Fő tér 2 до 28 серпня (включно).
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