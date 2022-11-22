Це якийсь брєд, що в центрі Києва досі сидять московські попи
Найгірше, що ніхто вже не вірить у справедливість. Всі чудово розуміють, як заносять у прокуратуру та СБУ, щоб закрити справу
Правда ж, це якийсь брєд, що в центрі Києва досі сидять московські попи, славлять Росію і шпигують на користь окупанта?
Два президенти-українофіли, Ющенко і Порошенко, так і не змогли нічого зробити з московською Лаврою. Особливо прикро за Порошенка. У 2014 році було вікно можливостей. Після анексії Криму та Іловайська московських попів можна було гнати з Лаври й ніхто б не пікнув.
Ніхто вже не дізнається, скільки інформації за цей час передали кураторам із ФСБ лаврські кроти. Ніхто не назве ціну зради в людських життях, яких вже нема
Зеленський теж не помічав вороже кубло під носом 8 місяців з початку вторгнення. По Києву летіли російські ракети, а московську Лавру щедро засипали грошима перелякані кияни. Ніхто вже не дізнається, скільки інформації за цей час передали кураторам із ФСБ лаврські кроти. Ніхто не назве ціну зради в людських життях, яких вже нема.
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Найгірше, що ніхто вже не вірить у справедливість. Всі чудово розуміють, як заносять у прокуратуру та СБУ, щоб закрити справу. Зазвичай, такі голосні справи йдуть по одному сценарію: маски-шоу, фейсбук аплодує стоячи, підозрювані налякані, що можуть реально сісти та швидко несуть бабло татаровським, щоб порішать. А коли пройде час і увага суспільства знижується, справи по-тихому хоронять десь в архівах.
Як ви, Служба безпеки України? Маєте Гідність? Зіллєте справу московських попів по накатаній, чи згадаєте, що війна і виконаєте обов'язок?
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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