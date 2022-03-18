"Це якось відволіче вас і розбавить стрічку новин": Дантес і Дорофєєва оголосили про розлучення
Зірки українського шоу-бізнесу Володимир Дантес і Надя Дорофєєва оголосили про розлучення
Про це музиканти повідомили в Instagram.
За словами подружжя, вони досі люблять один одного, але тепер по іншому.
"Ніколи не буде вірного часу. Ця історія розпочалася 5 серпня 2011 року у поїзді. Двоє молодих людей, у яких все ще попереду, зустрілися і полюбили один одного з першої секунди. До початку лютого 2022 року вони дуже багато досягли. Ця пара стала найріднішими людьми один одному і це найближчі друзі. Такими вони залишаються. Єдине... вони просто тепер не разом. Ми дуже любимо одне одного, але тепер по-іншому. Неможливо передати словами, що ми відчуваємо. Ми виросли разом і стали тим, ким їсти, підставляючи плече допомоги в найважчі моменти. Ніколи не буде слушного часу сказати про це, тому ми говоримо зараз. Можливо це якось відверне вас і розбавить стрічку новин. З відкритим серцем! З любов'ю до один одного, Ваші Надя та Вова", - йдеться у повідомленні.
Музиканти Дорофєєва і Дантес були разом з 2011 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе