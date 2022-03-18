"Це якось відволіче вас і розбавить стрічку новин": Дантес і Дорофєєва оголосили про розлучення

Про це музиканти повідомили в Instagram.



За словами подружжя, вони досі люблять один одного, але тепер по іншому.



"Ніколи не буде вірного часу. Ця історія розпочалася 5 серпня 2011 року у поїзді. Двоє молодих людей, у яких все ще попереду, зустрілися і полюбили один одного з першої секунди. До початку лютого 2022 року вони дуже багато досягли. Ця пара стала найріднішими людьми один одному і це найближчі друзі. Такими вони залишаються. Єдине... вони просто тепер не разом. Ми дуже любимо одне одного, але тепер по-іншому. Неможливо передати словами, що ми відчуваємо. Ми виросли разом і стали тим, ким їсти, підставляючи плече допомоги в найважчі моменти. Ніколи не буде слушного часу сказати про це, тому ми говоримо зараз. Можливо це якось відверне вас і розбавить стрічку новин. З відкритим серцем! З любов'ю до один одного, Ваші Надя та Вова", - йдеться у повідомленні.



Музиканти Дорофєєва і Дантес були разом з 2011 року.

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