Центр при РНБО нагадав, як підключитися до інтернету в укриттях

Про це йдеться в телеграм-каналі ЦПД.



"Компанія "Воля" разом з "Дата Груп" підключають Wi-Fi та ТВ у Києві чи Київській області у сховищах та укриттях. Зверніться за електронною поштою [email protected] або залиште заявку на платформі. Компанія "Київстар" забезпечує підключення Wi-Fi по всій Україні. Щоб підключити WI-FI в укритті, слід звернутись із запитом на електронну адресу [email protected], вказавши контакти та адресу підключення", - зазначили в Центрі при РНБО.



Технічний спеціаліст компанії зв'яжеться щодо підключення протягом кількох днів. У ЦПД зпуважили, що Київстар підключив до інтернету понад 830 бомбосховищ і укриттів у 38 містах України. Також компанія готова надавати послуги в усіх 124 населених пунктів, які мають мережу "Домашній інтернет" від Київстару.

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