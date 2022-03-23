Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 23 березня
Центр протидії дезінформації добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії, які ворог продукував 23 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 березня росіяни запустили три великих обманів.
Дезінформація: влада рф реалізовує сценарій, що передбачає обстріли російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових.
Фейк: російські аналітики-пропагандисти почали серйозно обговорювати вчинення українськими спецслужбами терактів на території Росії, зокрема на московському НПЗ в Капотні.
Маніпуляція: ворожа пропаганда за допомогою малочисельних мітингів намагається сформувати хибне враження про те, що війну рф проти України начебто підтримують народи різних країн. Подібна інформація може бути використана для дестабілізації ситуації в Україні.
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