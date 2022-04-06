Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 6 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії, які ворог продукував 6 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 6 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Міноборони РФ попередило, що "українські війська готують провокацію з отруйними речовинами у Харківській області, для чого співробітники Служби безпеки України замінували сховище хлору, щоб його знищити та звинуватити у вибуху РФ".
Маніпуляція: Після поразки російських окупантів на півночі України пропагандистські медіа повернулись до створення контенту про те, що "західні країни поставляють до України неякісну та застарілу зброю".
Фейк: Попри те, що 503 батальйон морської піхоти спростував заяви російських пропагандистів про здачу в полон українських захисників Маріуполя, ворог продовжує продукувати деструктивний контент щодо цього.
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