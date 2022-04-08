Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 7 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії, які ворог продукував 7 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Попри рішення про зупинення участі РФ у Раді ООН з прав людини, Росія оголосила про власне рішення щодо дострокового припинення своїх повноважень в цьому органі.
Фейк: Міноборони РФ виступило із цинічною заявою, що "на Харківщині українські бойовики обстріляли автомобілі цивільного населення, яке намагалося самостійно виїхати до Росії".
Маніпуляція: РФ намагається перекласти провину за гальмування переговорів на Україну. Так, член ради федерації федеральних зборів РФ Андрій Клімов заявив, що "відхід Києва від власних пропозицій на стамбульських переговорах, які були позитивно сприйняті Москвою, фактично блокують переговорний процес. Водночас вимоги РФ залишаються незмінними".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.61
- Актуальне
- Важливе