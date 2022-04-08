Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 7 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 7 квітня росіяни запустили три великих обмани.



Маніпуляція: Попри рішення про зупинення участі РФ у Раді ООН з прав людини, Росія оголосила про власне рішення щодо дострокового припинення своїх повноважень в цьому органі.



Фейк: Міноборони РФ виступило із цинічною заявою, що "на Харківщині українські бойовики обстріляли автомобілі цивільного населення, яке намагалося самостійно виїхати до Росії".



Маніпуляція: РФ намагається перекласти провину за гальмування переговорів на Україну. Так, член ради федерації федеральних зборів РФ Андрій Клімов заявив, що "відхід Києва від власних пропозицій на стамбульських переговорах, які були позитивно сприйняті Москвою, фактично блокують переговорний процес. Водночас вимоги РФ залишаються незмінними".





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