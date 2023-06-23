Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 22 червня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: "Із 4 по 21 червня російські військові знищили 246 українських танків, зокрема 13 західних зразків", – заявив секретар радбезу РФ М. Патрушев.

Маніпуляція: "Якщо, на думку Бродського, Київ має право на таких героїв, як Бандера, то це вже проблема МЗС Ізраїлю. Ніхто не має права на таких героїв. Тому що це не герої, а виродки пекла, і не ідентичність, а ганьба народу України. Це уславлення нацизму", – вважає речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Маніпуляція: Пропагандист А. Гаспарян в етері каналу "СоловйовLive" заявив: "Багатонаціональний народ країни, російський народ, паплюжать на такому рівні, що можна викинути всі дослідження з пропаганди Третього рейху. Це вже неактуально. Єдине, у чому нас ще не звинуватили за 16 місяців "СВО", – у расовій неповноцінності, що ми не є генетичним сміттям. Все інше пролунало".