Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 22 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 22 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 червня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: "Із 4 по 21 червня російські військові знищили 246 українських танків, зокрема 13 західних зразків", – заявив секретар радбезу РФ М. Патрушев.
Маніпуляція: "Якщо, на думку Бродського, Київ має право на таких героїв, як Бандера, то це вже проблема МЗС Ізраїлю. Ніхто не має права на таких героїв. Тому що це не герої, а виродки пекла, і не ідентичність, а ганьба народу України. Це уславлення нацизму", – вважає речниця МЗС РФ Марія Захарова.
Маніпуляція: Пропагандист А. Гаспарян в етері каналу "СоловйовLive" заявив: "Багатонаціональний народ країни, російський народ, паплюжать на такому рівні, що можна викинути всі дослідження з пропаганди Третього рейху. Це вже неактуально. Єдине, у чому нас ще не звинуватили за 16 місяців "СВО", – у расовій неповноцінності, що ми не є генетичним сміттям. Все інше пролунало".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе