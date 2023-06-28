Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 27 червня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Москва і Гавана виступають на захист Статуту ООН проти його підміни так званим порядком, заснованим на правилах, що відображає бажання колективного Заходу просувати неоколоніальні способи існування коштом поневолених країн і повалених конкурентів", – заявив міністр оборони РФ С. Шойгу.

Фейк: "Солдати ЗСУ поскаржилися на київський режим в інтерв'ю американському журналісту. За їхніми словами, плани української влади їм невідомі, але все це виглядає як геноцид власного народу", – пише пропагандистське видання RT.

Дезінформація: "Без підтримки Вашингтона Київ втратить здатність вести бойові дії", – сказав в інтерв'ю The Spectator політолог Джон Міршаймер.

Водночас за його словами, американські лідери продовжуватимуть підтримувати Україну задля спроб ослаблення Росії.