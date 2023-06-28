Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 27 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 27 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 27 червня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Москва і Гавана виступають на захист Статуту ООН проти його підміни так званим порядком, заснованим на правилах, що відображає бажання колективного Заходу просувати неоколоніальні способи існування коштом поневолених країн і повалених конкурентів", – заявив міністр оборони РФ С. Шойгу.
Фейк: "Солдати ЗСУ поскаржилися на київський режим в інтерв'ю американському журналісту. За їхніми словами, плани української влади їм невідомі, але все це виглядає як геноцид власного народу", – пише пропагандистське видання RT.
Дезінформація: "Без підтримки Вашингтона Київ втратить здатність вести бойові дії", – сказав в інтерв'ю The Spectator політолог Джон Міршаймер.
Водночас за його словами, американські лідери продовжуватимуть підтримувати Україну задля спроб ослаблення Росії.
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