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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 27 липня

28 липня, 2023 п'ятниця
00:22
Суспільство путін

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 27 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 27 липня росіяни запустили три великих обмани. 

Фейк: "Російські втрати в ході українського наступу менші в 10 разів, ніж втрати ЗСУ", - заявив президент Росії В. Путін.

Дезінформація: ФСБ повідомила про виявлення слідів вибухівки на іноземному судні, яке йшло з Туреччини до РФ для навантаження зернових.

"Вчора в трюмі й на поверхні шлюпки іноземного суховантажного судна BMO River, що прямував із турецького Синопу в Ростов, були знайдені сліди тротилу і динітротолуолу", - йдеться у повідомленні.

Фейк: Під час саміту "Росія-Африка" президент РФ Путін заявив, що "Росія – відповідальний постачальник сільгосппродукції у світі, а ті, що говорять не так, перекручують факти".

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