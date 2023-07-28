Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 27 липня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: "Російські втрати в ході українського наступу менші в 10 разів, ніж втрати ЗСУ", - заявив президент Росії В. Путін.

Дезінформація: ФСБ повідомила про виявлення слідів вибухівки на іноземному судні, яке йшло з Туреччини до РФ для навантаження зернових.

"Вчора в трюмі й на поверхні шлюпки іноземного суховантажного судна BMO River, що прямував із турецького Синопу в Ростов, були знайдені сліди тротилу і динітротолуолу", - йдеться у повідомленні.

Фейк: Під час саміту "Росія-Африка" президент РФ Путін заявив, що "Росія – відповідальний постачальник сільгосппродукції у світі, а ті, що говорять не так, перекручують факти".