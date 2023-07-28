Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 28 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 28 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 28 липня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Існування України та дієздатність українських військ тримаються лише на грошах Заходу, український суверенітет втрачено", - таку думку висловив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі радіо Kossuth.
Фейк: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що Захід погрожував африканським країнам відмовою у підтримці МВФ за зв’язки з РФ: "Захід виставляв умови низці держав про те, що вони мають зайняти щодо Росії агресивну позицію".
Дезінформація: Коментуючи матеріал італійського видання Il Fatto Quotidiano TG-канал MediaPost повідомив: "Найбільш фінансовані армії в Європі – "непереможні" ЗСУ плюс "розширене НАТО" навіть не подряпали "розбиту армію" Путіна.
- 25 липня росіяни назвали дату приїзду Джонні Деппа в РФ, попри спростування візиту представником зірки.
- Пропагандисти також запустили фейк, що ЄС просить РФ зменшити ціну на зерно.
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