Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 липня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Існування України та дієздатність українських військ тримаються лише на грошах Заходу, український суверенітет втрачено", - таку думку висловив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі радіо Kossuth.

Фейк: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що Захід погрожував африканським країнам відмовою у підтримці МВФ за зв’язки з РФ: "Захід виставляв умови низці держав про те, що вони мають зайняти щодо Росії агресивну позицію".

Дезінформація: Коментуючи матеріал італійського видання Il Fatto Quotidiano TG-канал MediaPost повідомив: "Найбільш фінансовані армії в Європі – "непереможні" ЗСУ плюс "розширене НАТО" навіть не подряпали "розбиту армію" Путіна.