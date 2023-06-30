Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 червня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "В Україні розпочалися масштабні навчання з відпрацювання евакуації населення та дій спецслужб у разі аварії на Запорізькій АЕС. Все говорить про те, що за підривом Каховської ГЕС Україна планує влаштувати ще і ядерну катастрофу", – заявив запорізький колаборант В. Рогов.

Маніпуляція: Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл заявив, що Україна все одно програє, а британці програють зараз: "…у нас є криза вартості життя, є криза інфляції, у нашому арсеналі немає зброї. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, але ми не можемо продовжувати так далі".

Фейк: "25 танків та бойових машин ЗСУ зникли за мить", – Forbes.

За словами роспропагандистів, американське видання підтвердило колосальні втрати ЗСУ під час спроби контрнаступу 8 червня на "Времєвському виступі": за лічені хвилини не стало 17 БМП Bradley, 4 танків Leopard 2A6, 3 Leopard 2R та 1 машини розмінування Wisent.