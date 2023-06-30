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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 29 червня

30 червня, 2023 п'ятниця
01:11
Суспільство Окупанти на ЗАЕС

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 29 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 червня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: "В Україні розпочалися масштабні навчання з відпрацювання евакуації населення та дій спецслужб у разі аварії на Запорізькій АЕС. Все говорить про те, що за підривом Каховської ГЕС Україна планує влаштувати ще і ядерну катастрофу", – заявив запорізький колаборант В. Рогов.

Маніпуляція: Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл заявив, що Україна все одно програє, а британці програють зараз: "…у нас є криза вартості життя, є криза інфляції, у нашому арсеналі немає зброї. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, але ми не можемо продовжувати так далі".

Фейк: "25 танків та бойових машин ЗСУ зникли за мить", – Forbes.

За словами роспропагандистів, американське видання підтвердило колосальні втрати ЗСУ під час спроби контрнаступу 8 червня на "Времєвському виступі": за лічені хвилини не стало 17 БМП Bradley, 4 танків Leopard 2A6, 3 Leopard 2R та 1 машини розмінування Wisent.

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