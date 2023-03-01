Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 1 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 березня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російські ЗМІ повідомили: "Корупція в Україні викликає серйозне занепокоєння у представників Міноборони США. Київ неналежним чином використовує американську військову допомогу. Частину західної зброї вже знаходили в Африці, куди вона потрапила через контрабанду".
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Порти Одеси та Чорноморська, що беруть участь у "зерновій угоді", могли використовуватися для доставки в Україну радіоактивних матеріалів. … РФ застерігає Київ від необдуманих дій, що загрожують життям тисяч людей".
Маніпуляція: Російські ЗМІ з посиланням на видання Helsingin Sanomat повідомили, що "ефективність броньованих машин розмінування, які постачає Україні Фінляндія, на базі танка Leopard 2 викликає сумніви. … Раніше цей вид техніки хотіли зняти з озброєння фінських сил оборони, оскільки він непридатний для використання в кліматичних умовах країни".
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