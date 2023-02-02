Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 1 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Оглядач видання The American Thinker Д.Петерсон заявив: "У 2007 році в Мюнхенській промові В. Путін дав зрозуміти, що Україна є найчервонішою з усіх ліній <…> Українська криза була спровокована уповільненою війною Заходу проти РФ, а уряди США, несуть відповідальність за створення умов, у яких стався конфлікт в Україні".
Маніпуляція: Речник президента РФ Д. Пєсков заявив: "РФ бачить, що вся військова інфраструктура НАТО цілодобово працює проти РФ <…> Можливі поставки США ракет більшої дальності Україні не змінять ходу СВО: вона продовжуватиметься".
Дезінформація: Спікерка МЗС РФ М. Захарова заявила: "Генеральний секретаріат Міжнародної спілки електрозв’язку поширив звіт про руйнування інфраструктури електрозв’язку та стан інформаційно-комунікаційної системи України <…> даний опус є ще однією спробою політизувати діяльність технічних установ ООН для дискредитації РФ".
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