Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 10 березня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російські ЗМІ повідомили: "У Вугледарі ЗСУ розуміють, що програють, тому прикриваються загороджувальними загонами з найманців та національних батальйонів".

Маніпуляція: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив: "Ми не бачимо жодної можливості вести переговори, але ми на цій темі просто наголошуємо перед обличчям невгамовної хвилі заяв про те, що РФ не хоче переговорів. Та ніхто не згадує про указ, підписаний В.Зеленським, який забороняє переговори з Росією".

Дезінформація: Колишній депутат Європарламенту Ф. Філіппо заявив, що "Сполучені Штати взяли під контроль Україну для підготовки до Третьої світової війни".