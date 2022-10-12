Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Глава КДБ Білорусі І. Тертель повідомив про "підготовку в республіці серії терактів з урахуванням створення спільного угруповання збройних сил із РФ… на території Польщі, Литви та України створюються терористичні групи, які підтримують спецслужби країн Заходу".



Дезінформація: Окремі ЗМІ РФ повідомили, що "масовані пуски ракет російська сторона сьогодні не здійснювала, а всі подібні повідомлення створюються Центрами ІПсО лише з однією метою – повідомити, що нібито випущені ракети успішно збиті".

Фейк: Ворожі Telegram-канали повідомили, що "після прильоту у Вишгороді розпочалася велика пожежа на Київській гідроакумулювальній електростанції", однак така інформація не відповідає дійсності.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb