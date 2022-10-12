Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 11 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Глава КДБ Білорусі І. Тертель повідомив про "підготовку в республіці серії терактів з урахуванням створення спільного угруповання збройних сил із РФ… на території Польщі, Литви та України створюються терористичні групи, які підтримують спецслужби країн Заходу".
Дезінформація: Окремі ЗМІ РФ повідомили, що "масовані пуски ракет російська сторона сьогодні не здійснювала, а всі подібні повідомлення створюються Центрами ІПсО лише з однією метою – повідомити, що нібито випущені ракети успішно збиті".
Фейк: Ворожі Telegram-канали повідомили, що "після прильоту у Вишгороді розпочалася велика пожежа на Київській гідроакумулювальній електростанції", однак така інформація не відповідає дійсності.
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