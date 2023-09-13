Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 12 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 12 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Постпред РФ у ЮНЕСКО Ш. Аляутдінов заявив: "Країни Заходу перешкоджають мирному врегулюванню в Україні, підштовхуючи цю країну до продовження військових дій, постачаючи Києву зброю та боєприпаси. Від дії цієї зброї постраждали чимало культурних об'єктів".
Маніпуляція: Міністр закордонних справ РФ С. Лавров заявив: "чим довше Київ затягуватиме переговори з Москвою, тим складніше буде потім домовлятися".
Дезінформація: Кремлівський диктатор В. Путін на "Східному економічному форумі" заявив, що "Україна втратила 71,5 тис. людей з початку контрнаступу".
- В іспаномовних telegram-каналах поширюється фейк про те, що причиною поразок армії РФ в Україні є нібито небажання російського президента Володимира Путіна вбивати християн.
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