Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Постпред РФ у ЮНЕСКО Ш. Аляутдінов заявив: "Країни Заходу перешкоджають мирному врегулюванню в Україні, підштовхуючи цю країну до продовження військових дій, постачаючи Києву зброю та боєприпаси. Від дії цієї зброї постраждали чимало культурних об'єктів".

Маніпуляція: Міністр закордонних справ РФ С. Лавров заявив: "чим довше Київ затягуватиме переговори з Москвою, тим складніше буде потім домовлятися".

Дезінформація: Кремлівський диктатор В. Путін на "Східному економічному форумі" заявив, що "Україна втратила 71,5 тис. людей з початку контрнаступу".