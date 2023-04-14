Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: "Більшість розсудливих людей досі не можуть зрозуміти причину закачування Заходом мільярдів до України, коли при цьому заплющуються очі на страждання та потреби людей в інших країнах світу. Фахівці називають цей підхід країн Заходу «моральним банкрутством", – заявив проректор дипакадемії МЗС РФ О. Карпович.

Маніпуляція: Коментуючи перенесення державної інформації України до хмарних сховищ корпорації Amazon, речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що "серед іншого, тепер в Amazon є дані сотень тисяч українських дітей, які навчаються за однією з дистанційних програм, тож Зеленський продав громадян України ще й так".

Дезінформація: В МЗС РФ повідомили: "Зазначаємо, що попри всі пишномовні заяви про глобальну продовольчу безпеку та допомогу країнам, які її потребують, "Чорноморська ініціатива" продовжує обслуговувати виключно комерційний експорт Києва в інтересах західних країн".