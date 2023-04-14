Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 13 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 13 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: "Більшість розсудливих людей досі не можуть зрозуміти причину закачування Заходом мільярдів до України, коли при цьому заплющуються очі на страждання та потреби людей в інших країнах світу. Фахівці називають цей підхід країн Заходу «моральним банкрутством", – заявив проректор дипакадемії МЗС РФ О. Карпович.
Маніпуляція: Коментуючи перенесення державної інформації України до хмарних сховищ корпорації Amazon, речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що "серед іншого, тепер в Amazon є дані сотень тисяч українських дітей, які навчаються за однією з дистанційних програм, тож Зеленський продав громадян України ще й так".
Дезінформація: В МЗС РФ повідомили: "Зазначаємо, що попри всі пишномовні заяви про глобальну продовольчу безпеку та допомогу країнам, які її потребують, "Чорноморська ініціатива" продовжує обслуговувати виключно комерційний експорт Києва в інтересах західних країн".
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