Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 14 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Російський депутат Є.Федоров пригрозив відкликати визнання незалежності кількох країн. Окрім Литви Росія може скасувати визнання Латвії, Естонії та України: "це дозволить захиститися від зовнішніх загроз та виправить незаконний вихід із СРСР деяких країн".



Дезінформація: Колаборант-"керівник" окупованих територій Запорізької області В.Рогов заявив: "банківська система [Запорізької області] вже інтегрована до РФ… грошові перекази та банківське обслуговування не відрізняється від жодного регіону".

Фейк: В міноборони РФ заявили: "на тлі військових поразок … київський режим намагається зупинити … здачу в полон своїх підрозділів загороджувальними загонами", при цьому в МО повідомили, що "в Новомихайлівці [Донецька область] націоналісти розстріляли в спину українських військових, що відмовилися продовжувати бойові дії".

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