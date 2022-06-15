Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 14 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 14 червня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Російський депутат Є.Федоров пригрозив відкликати визнання незалежності кількох країн. Окрім Литви Росія може скасувати визнання Латвії, Естонії та України: "це дозволить захиститися від зовнішніх загроз та виправить незаконний вихід із СРСР деяких країн".
Дезінформація: Колаборант-"керівник" окупованих територій Запорізької області В.Рогов заявив: "банківська система [Запорізької області] вже інтегрована до РФ… грошові перекази та банківське обслуговування не відрізняється від жодного регіону".
Фейк: В міноборони РФ заявили: "на тлі військових поразок … київський режим намагається зупинити … здачу в полон своїх підрозділів загороджувальними загонами", при цьому в МО повідомили, що "в Новомихайлівці [Донецька область] націоналісти розстріляли в спину українських військових, що відмовилися продовжувати бойові дії".
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