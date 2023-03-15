Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 15 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 15 березня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російські ЗМІ повідомили: "лікарні України не справляються з обсягом солдатів із психіатричними захворюваннями. Люди надто довго перебувають на передовій і в певний момент здаються".
Маніпуляція: "Прямим текстом, без жодного збентеження київський режим озвучив злочинну логіку: свобода віросповідання в Україні перебуває в заручниках у бандитів на Банковій", – про це заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.
Росіянка прокоментувала слова міністра культури України О. Ткаченка стосовно того, що члени УПЦ МП можуть залишитись у Києво-Печерській лаврі, якщо перейдуть до Православної церкви України.
Дезінформація: Цитуючи секретаря ради безпеки РФ Н. Патрушева, ЗМІ РФ повідомили, що "ситуація з американським безпілотником (збитим над акваторією Чорного моря – ред.) підтвердила, що США безпосередньо беруть участь у бойових діях в Україні".
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