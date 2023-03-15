Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 березня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російські ЗМІ повідомили: "лікарні України не справляються з обсягом солдатів із психіатричними захворюваннями. Люди надто довго перебувають на передовій і в певний момент здаються".

Маніпуляція: "Прямим текстом, без жодного збентеження київський режим озвучив злочинну логіку: свобода віросповідання в Україні перебуває в заручниках у бандитів на Банковій", – про це заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.

Росіянка прокоментувала слова міністра культури України О. Ткаченка стосовно того, що члени УПЦ МП можуть залишитись у Києво-Печерській лаврі, якщо перейдуть до Православної церкви України.

Дезінформація: Цитуючи секретаря ради безпеки РФ Н. Патрушева, ЗМІ РФ повідомили, що "ситуація з американським безпілотником (збитим над акваторією Чорного моря – ред.) підтвердила, що США безпосередньо беруть участь у бойових діях в Україні".