Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 15 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Речник президента РФ Д. Пєсков під час виступу на брифінгу заявив, що лише керівництво України може надати гарантії безпеки своїй країні: "гарантії безпеки Україні може дати лише керівництво України, яке зрозуміє безвихідь ситуації для нього".

Маніпуляція: У постійному представництві РФ при міжнародних організаціях у Відні заявили: "Західні країни протягли антиросійську резолюцію МАГАТЕ щодо українського питання, в якій немає жодного слова про систематичні обстріли Запорізької АЕС. Причина проста: обстріли здійснює Україна, яку країни Заходу всіляко підтримують та вигороджують".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "занепокоєння викликають повідомлення про фільтраційні заходи… на територіях, з яких у рамках перегрупування було виведено [зс РФ]. Через них проходять тисячі людей. Страшно уявити, що з ними коять ЗСУ. Насамперед йдеться про вбивства цих людей".

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