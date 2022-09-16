Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 15 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 15 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Речник президента РФ Д. Пєсков під час виступу на брифінгу заявив, що лише керівництво України може надати гарантії безпеки своїй країні: "гарантії безпеки Україні може дати лише керівництво України, яке зрозуміє безвихідь ситуації для нього".
Маніпуляція: У постійному представництві РФ при міжнародних організаціях у Відні заявили: "Західні країни протягли антиросійську резолюцію МАГАТЕ щодо українського питання, в якій немає жодного слова про систематичні обстріли Запорізької АЕС. Причина проста: обстріли здійснює Україна, яку країни Заходу всіляко підтримують та вигороджують".
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "занепокоєння викликають повідомлення про фільтраційні заходи… на територіях, з яких у рамках перегрупування було виведено [зс РФ]. Через них проходять тисячі людей. Страшно уявити, що з ними коять ЗСУ. Насамперед йдеться про вбивства цих людей".
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