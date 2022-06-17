Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 17 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: На окупованих територіях Запорізької області ворог поширює фейкові газети, на шпальтах яких фабрикуються заяви В.Залужного про "втрату Запоріжжя" та розпач серед військових. Такі друковані "видання" роздають місцевим жителям, а також полоненим військовим Сил оборони України для їх деморалізації.



Дезінформація: Президент Білорусі О.Лукашенко заявив, що Польща мріє про Західну Україну: "нам доведеться реагувати, оскільки ми не можемо допустити, щоб нас поляки оточили. Це небезпечний варіант … ще українці нас [білорусів] попросять, щоб ми їм допомогли зберегти цілісність".

Дезінформація: В.Путін заявив: "рішення про [війну] було … необхідним … [бо] Захід вів активне військове освоєння української території, накачуючи її зброєю. На створення в Україні плацдарму НАТО грошей не шкодували … [та] Росія діяла, виходячи зі статуту ООН".

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