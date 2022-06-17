Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 17 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 17 червня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: На окупованих територіях Запорізької області ворог поширює фейкові газети, на шпальтах яких фабрикуються заяви В.Залужного про "втрату Запоріжжя" та розпач серед військових. Такі друковані "видання" роздають місцевим жителям, а також полоненим військовим Сил оборони України для їх деморалізації.
Дезінформація: Президент Білорусі О.Лукашенко заявив, що Польща мріє про Західну Україну: "нам доведеться реагувати, оскільки ми не можемо допустити, щоб нас поляки оточили. Це небезпечний варіант … ще українці нас [білорусів] попросять, щоб ми їм допомогли зберегти цілісність".
Дезінформація: В.Путін заявив: "рішення про [війну] було … необхідним … [бо] Захід вів активне військове освоєння української території, накачуючи її зброєю. На створення в Україні плацдарму НАТО грошей не шкодували … [та] Росія діяла, виходячи зі статуту ООН".
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