Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 20 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 20 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 20 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: "ЗСУ при спробі прориву російської оборони можуть втратити майже всі наземні сили… Київ уже має або скоро матиме достатньо ресурсів для атаки на кількох напрямках: імовірно, північному і південному", – повідомили ЗМІ РФ із посиланням на російського військового аналітика О. Леонкова.
Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив, що "Вашингтон оголосив хрестовий похід проти законних інтересів Росії, її культури й традицій, обравши як бойове вістря київський нацистський режим, накачуючи його новим озброєнням".
Фейк: "Гітлерівці обрали назву "Катинь" для звинувачення СРС у розстрілі польських офіцерів тому, що цей топонім співзвучний з польським словом "кат". У цій назві для поляків було закладено, що є кати та жертви. Такий же прийом було використано і з Бучею, оскільки слово "Буча" співзвучне з англомовним словом "butcher" – м’ясник", – заявила директорка одного з російських наукових центрів О. Корнілова.
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