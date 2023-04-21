Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 20 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: "ЗСУ при спробі прориву російської оборони можуть втратити майже всі наземні сили… Київ уже має або скоро матиме достатньо ресурсів для атаки на кількох напрямках: імовірно, північному і південному", – повідомили ЗМІ РФ із посиланням на російського військового аналітика О. Леонкова.

Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив, що "Вашингтон оголосив хрестовий похід проти законних інтересів Росії, її культури й традицій, обравши як бойове вістря київський нацистський режим, накачуючи його новим озброєнням".

Фейк: "Гітлерівці обрали назву "Катинь" для звинувачення СРС у розстрілі польських офіцерів тому, що цей топонім співзвучний з польським словом "кат". У цій назві для поляків було закладено, що є кати та жертви. Такий же прийом було використано і з Бучею, оскільки слово "Буча" співзвучне з англомовним словом "butcher" – м’ясник", – заявила директорка одного з російських наукових центрів О. Корнілова.