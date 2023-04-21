Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: "НАТО не припиняє накачувати київський режим зброєю, наполягає на продовженні бойових дій… Англосакси відкрито говорять про майбутній український контрнаступ, називаючи термін його початку… Будь-які спроби Києва та його західних господарів оскаржити статус Криму приречені на провал. Крим був, є і буде невіддільною частиною РФ", – заявили в МЗС РФ.

Дезінформація: Речник президента РФ Д. Пєсков заявив, що "Росія має справу з агресивним блоком НАТО, який зазіхає на її безпеку".

Водночас він наголосив, що "НАТО продовжує лінію на втягування в Альянс України, що підтверджує правильність рішення про початок спецоперації".

Маніпуляція: "Міністр оборони Німеччини, не особливо замислюючись, ляпнув щось про військові дії на нашій території… Той німець, який бажає нападу на Росію, має бути готовим до нашого параду в Берліні", – повідомили ЗМІ РФ із посиланням на заступника глави радбезу РФ Д. Медведєва.