Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 21 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 21 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: "НАТО не припиняє накачувати київський режим зброєю, наполягає на продовженні бойових дій… Англосакси відкрито говорять про майбутній український контрнаступ, називаючи термін його початку… Будь-які спроби Києва та його західних господарів оскаржити статус Криму приречені на провал. Крим був, є і буде невіддільною частиною РФ", – заявили в МЗС РФ.
Дезінформація: Речник президента РФ Д. Пєсков заявив, що "Росія має справу з агресивним блоком НАТО, який зазіхає на її безпеку".
Водночас він наголосив, що "НАТО продовжує лінію на втягування в Альянс України, що підтверджує правильність рішення про початок спецоперації".
Маніпуляція: "Міністр оборони Німеччини, не особливо замислюючись, ляпнув щось про військові дії на нашій території… Той німець, який бажає нападу на Росію, має бути готовим до нашого параду в Берліні", – повідомили ЗМІ РФ із посиланням на заступника глави радбезу РФ Д. Медведєва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе