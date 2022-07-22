Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 22 липня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров повідомив, що "стараннями російської делегації вдалося зберегти деполітизований характер домовленості щодо українського зерна, а Вашингтон та Брюссель припинили робити перепони досягненню домовленостей".

Водночас останній заявив: "підписання меморандуму Росія-ООН наголошує на штучності спроб Заходу скинути на РФ провину за проблеми з постачанням зерна".



Фейк: В міноборони РФ заявили: "в Костянтинівці українські націоналісти замінували сховища радіоактивних та хімічних відходів підприємства з виробництва свинцю, які вони планують підірвати при відступі з міста для звинувачення ЗС РФ у створенні загрози радіоактивному зараженню територій України".

Маніпуляція: Колаборант-"керівник" тимчасово окупованого Донецька О. Кулемзін заявив, що "під час обстрілів міста бойовики ЗСУ використовують проти мирного населення озброєння від НАТО у повному обсязі".

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