Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 22 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 липня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров повідомив, що "стараннями російської делегації вдалося зберегти деполітизований характер домовленості щодо українського зерна, а Вашингтон та Брюссель припинили робити перепони досягненню домовленостей".
Водночас останній заявив: "підписання меморандуму Росія-ООН наголошує на штучності спроб Заходу скинути на РФ провину за проблеми з постачанням зерна".
Фейк: В міноборони РФ заявили: "в Костянтинівці українські націоналісти замінували сховища радіоактивних та хімічних відходів підприємства з виробництва свинцю, які вони планують підірвати при відступі з міста для звинувачення ЗС РФ у створенні загрози радіоактивному зараженню територій України".
Маніпуляція: Колаборант-"керівник" тимчасово окупованого Донецька О. Кулемзін заявив, що "під час обстрілів міста бойовики ЗСУ використовують проти мирного населення озброєння від НАТО у повному обсязі".
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