Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 22 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Постпред РФ при ОБСЄ Л. Лукашевич заявив: "треба запобігти перетворенню Європи на арену масштабного військового протистояння, [однак] Росія готова до будь-яких сценаріїв та застерігає Захід від втручання в Україну, мобілізація викликана не "слабкістю", а необхідністю дати пропорційну відповідь на зростаючі загрози із Заходу".

Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив, що "Україна остаточно перетворилася на тоталітарну державу… і у Росії є маса свідчень злочинних дій військових України… [При цьому] міжнародні структури не спонукали владу України виконувати зобов’язання щодо прав людини".

Маніпуляція: Експрезидент РФ Д. Медвєдєв заявив, що "для захисту РФ може бути використана будь-яка зброя, включаючи стратегічну ядерну… громадянам країн НАТО треба зрозуміти, що Росію… не треба лякати розмовами про "удар НАТО по Криму", гіперзвук здатний досягти цілей набагато швидше".

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