Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 22 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Постпред РФ при ОБСЄ Л. Лукашевич заявив: "треба запобігти перетворенню Європи на арену масштабного військового протистояння, [однак] Росія готова до будь-яких сценаріїв та застерігає Захід від втручання в Україну, мобілізація викликана не "слабкістю", а необхідністю дати пропорційну відповідь на зростаючі загрози із Заходу".
Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив, що "Україна остаточно перетворилася на тоталітарну державу… і у Росії є маса свідчень злочинних дій військових України… [При цьому] міжнародні структури не спонукали владу України виконувати зобов’язання щодо прав людини".
Маніпуляція: Експрезидент РФ Д. Медвєдєв заявив, що "для захисту РФ може бути використана будь-яка зброя, включаючи стратегічну ядерну… громадянам країн НАТО треба зрозуміти, що Росію… не треба лякати розмовами про "удар НАТО по Криму", гіперзвук здатний досягти цілей набагато швидше".
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