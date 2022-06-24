Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 23 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 червня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Глава МЗС РФ С.Лавров заявив: "зусилля Туреччини та ООН щодо вирішення проблеми з українським зерном давно б увінчалися успіхом, але цьому перешкоджає позиція Києва, а спроби організувати міжнародну коаліцію … спрямовані на втручання у ситуацію в Чорноморському регіоні".
Дезінформація: Пропагандистські ЗМІ повідомили, що "українські військові масово здаються в полон російським військовослужбовцям по всій лінії фронту, особливо під Лисичанськом та Сєверодонецьком. [Йдеться про] військовослужбовців ЗСУ та представників праворадикальних сил".
Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що Білорусь та РФ створили спільну слідчо-оперативну групу для розслідування геноциду в роки [Другої світової] війни … ця робота "принципово орієнтована на неприпустимість відродження націоналістичної ідеології та «відбілення» ідей нацизму".
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