Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 23 червня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Глава МЗС РФ С.Лавров заявив: "зусилля Туреччини та ООН щодо вирішення проблеми з українським зерном давно б увінчалися успіхом, але цьому перешкоджає позиція Києва, а спроби організувати міжнародну коаліцію … спрямовані на втручання у ситуацію в Чорноморському регіоні".



Дезінформація: Пропагандистські ЗМІ повідомили, що "українські військові масово здаються в полон російським військовослужбовцям по всій лінії фронту, особливо під Лисичанськом та Сєверодонецьком. [Йдеться про] військовослужбовців ЗСУ та представників праворадикальних сил".

Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що Білорусь та РФ створили спільну слідчо-оперативну групу для розслідування геноциду в роки [Другої світової] війни … ця робота "принципово орієнтована на неприпустимість відродження націоналістичної ідеології та «відбілення» ідей нацизму".

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