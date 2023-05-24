Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 24 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 24 травня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: "На терористичні дії українських бойовиків, подібні до атаки в бєлгородській області, російські війська й надалі реагуватимуть оперативно та гранично жорстко", – заявив міністр оборони РФ С. Шойгу.
Маніпуляція: Коментуючи участь президента України В. Зеленського в саміті G7, речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що "будь-які поставки озброєнь київському режиму не зможуть скасувати цілі та завдання, поставлені на початку "СВО".
Маніпуляція: Російські ЗМІ з посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Д. Пєскова повідомили: "Росія не розглядає можливості заморожування конфлікту в Україні".
"Росія розглядає можливість тільки завершення "СВО": забезпечення своїх інтересів, досягнення цілей, що стоять перед Росією, або за допомогою "СВО", або іншими доступними засобами", - сказав Пєсков.
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