Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 травня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: "На терористичні дії українських бойовиків, подібні до атаки в бєлгородській області, російські війська й надалі реагуватимуть оперативно та гранично жорстко", – заявив міністр оборони РФ С. Шойгу.

Маніпуляція: Коментуючи участь президента України В. Зеленського в саміті G7, речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що "будь-які поставки озброєнь київському режиму не зможуть скасувати цілі та завдання, поставлені на початку "СВО".

Маніпуляція: Російські ЗМІ з посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Д. Пєскова повідомили: "Росія не розглядає можливості заморожування конфлікту в Україні".

"Росія розглядає можливість тільки завершення "СВО": забезпечення своїх інтересів, досягнення цілей, що стоять перед Росією, або за допомогою "СВО", або іншими доступними засобами", - сказав Пєсков.