Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 25 травня
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, 25 травня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Сьогодні ми разом протистоїмо колективному Заходу, який веде проти наших країн, по суті, неоголошену війну", - заявив міністр оборони РФ С. Шойгу під час зустрічі з міністром оборони Білорусі Хреніним.
Маніпуляція: Прессекретар президента РФ Д. Пєсков заявив: "зміна церковного календаря в Україні – це божевілля та вакханалія, тепер залишається чекати хіба що відмови від української мови на користь американської".
Дезінформація: Заступник міністра закордонних справ РФ Галузін заявив: "Заходи щодо безпеки союзної держави, які вживаються РФ та Білоруссю у військово-ядерній сфері, є вимушеною реакцією на багаторічну дестабілізуючу ядерну політику НАТО і на докорінні зміни, які відбулися останнім часом у ключових параметрах європейської безпеки".
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