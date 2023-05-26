Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 25 травня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Сьогодні ми разом протистоїмо колективному Заходу, який веде проти наших країн, по суті, неоголошену війну", - заявив міністр оборони РФ С. Шойгу під час зустрічі з міністром оборони Білорусі Хреніним.

Маніпуляція: Прессекретар президента РФ Д. Пєсков заявив: "зміна церковного календаря в Україні – це божевілля та вакханалія, тепер залишається чекати хіба що відмови від української мови на користь американської".

Дезінформація: Заступник міністра закордонних справ РФ Галузін заявив: "Заходи щодо безпеки союзної держави, які вживаються РФ та Білоруссю у військово-ядерній сфері, є вимушеною реакцією на багаторічну дестабілізуючу ядерну політику НАТО і на докорінні зміни, які відбулися останнім часом у ключових параметрах європейської безпеки".