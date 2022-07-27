Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 26 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 26 липня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Глава МЗС С. Лавров заявив, що "Росія готова до переговорів із Україною, але відповіді від Києва немає… очевидно, країни Заходу заборонили українській стороні домовитися з рф на основі угод, досягнутих у березні в Стамбулі".
Маніпуляція: Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Донецької області Д. Безсонов заявив: "територію Донецької області буде звільнено від ЗСУ ще до кінця серпня".
Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "біля житлових будинків Бахмута військові ЗСУ обладнали вогневі позиції та склади боєприпасів, місцевим жителям заборонено залишати квартири, а всі спроби громадян самостійно евакуюватися до безпечних районів жорстко припиняються".
Водночас у відомстві повідомили: "відчуваючи повну безкарність, націоналісти вилучають у людей цінне майно, а тих, хто чинить опір, звинувачують в проросійських поглядах".
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