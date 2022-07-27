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Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 липня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 липня

27 липня, 2022 середа
00:18
війна з Росією Путін і Лавров

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 26 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 липня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Глава МЗС С. Лавров заявив, що "Росія готова до переговорів із Україною, але відповіді від Києва немає… очевидно, країни Заходу заборонили українській стороні домовитися з рф на основі угод, досягнутих у березні в Стамбулі".

Маніпуляція: Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Донецької області Д. Безсонов заявив: "територію Донецької області буде звільнено від ЗСУ ще до кінця серпня".

Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "біля житлових будинків Бахмута військові ЗСУ обладнали вогневі позиції та склади боєприпасів, місцевим жителям заборонено залишати квартири, а всі спроби громадян самостійно евакуюватися до безпечних районів жорстко припиняються".

Водночас у відомстві повідомили: "відчуваючи повну безкарність, націоналісти вилучають у людей цінне майно, а тих, хто чинить опір, звинувачують в проросійських поглядах".

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Суспільство
Україна
Росія
РНБО
Сергій Лавров
Донеччина
фейк
пропаганада
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