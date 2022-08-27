Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 27 серпня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив, що Росія "категорично відкидає нав’язуваний колективним Заходом неоколоніальний "лад", що передбачає расистський поділ світу на групу "виняткових", які мають індульгенцію на будь-які дії, та інші країни, що зобов’язані… обслуговувати його інтереси".



Маніпуляція: Заступник голови делегації РФ А. Білоусов на конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) заявив: "конференція стала заручником тих, хто… отруював дискусії своїми… брехливими заявами щодо України, чим зробили все, щоб не допустити конструктивної роботи".

Маніпуляція: Перший заступник глави адміністрації президента РФ С. Кирієнко заявив: "як показують результати соцдосліджень… на Донбасі ввійти до складу РФ хочуть 91-92% опитаних, а в Херсонській та Запорізькій областях – близько 75-77%... рішення ухвалять жителі цієї землі, і РФ з повагою поставиться [до нього]".

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