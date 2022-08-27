Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 27 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 27 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив, що Росія "категорично відкидає нав’язуваний колективним Заходом неоколоніальний "лад", що передбачає расистський поділ світу на групу "виняткових", які мають індульгенцію на будь-які дії, та інші країни, що зобов’язані… обслуговувати його інтереси".
Маніпуляція: Заступник голови делегації РФ А. Білоусов на конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) заявив: "конференція стала заручником тих, хто… отруював дискусії своїми… брехливими заявами щодо України, чим зробили все, щоб не допустити конструктивної роботи".
Маніпуляція: Перший заступник глави адміністрації президента РФ С. Кирієнко заявив: "як показують результати соцдосліджень… на Донбасі ввійти до складу РФ хочуть 91-92% опитаних, а в Херсонській та Запорізькій областях – близько 75-77%... рішення ухвалять жителі цієї землі, і РФ з повагою поставиться [до нього]".
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