Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 травня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив: "Немає сумніву, що київський режим давно перейшов до відверто терористичних методів".

Путініст також у своєму виступі дійшов висновку, нібито "Захід напряму підтримує геноцид".

Фейк: "Втрати українських військ за цей місяць становили понад 16 тисяч військовослужбовців, 16 літаків, 5 гелікоптерів, 466 БПЛА, понад 400 танків та інших броньованих машин", – заявив міністр оборони РФ Шойгу.

Він також додав, що ЗС РФ за місяць перехопили 29 ракет Storm Shadow.

Маніпуляція: У МЗС РФ прокоментували політ дронів у Москві й заявили, що "подібні атаки, судячи з усього, спрямовані виключно проти цивільного населення з метою посіяти паніку серед мирних жителів".