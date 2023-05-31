Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 30 травня
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, 30 травня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив: "Немає сумніву, що київський режим давно перейшов до відверто терористичних методів".
Путініст також у своєму виступі дійшов висновку, нібито "Захід напряму підтримує геноцид".
Фейк: "Втрати українських військ за цей місяць становили понад 16 тисяч військовослужбовців, 16 літаків, 5 гелікоптерів, 466 БПЛА, понад 400 танків та інших броньованих машин", – заявив міністр оборони РФ Шойгу.
Він також додав, що ЗС РФ за місяць перехопили 29 ракет Storm Shadow.
Маніпуляція: У МЗС РФ прокоментували політ дронів у Москві й заявили, що "подібні атаки, судячи з усього, спрямовані виключно проти цивільного населення з метою посіяти паніку серед мирних жителів".
- 20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також окупанти казали, буцімто Залужний дістав поранення й переніс трепанацію черепа. У Міністерстві оборони спростували фейки.
- 25 травня Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
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