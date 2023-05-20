Росіяни запустили дезінформацію про зникнення Залужного, Міноборони спростувало
Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У Міністерстві оборони спростували фейк
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались", - сказала Маляр.
Також вона зазначила, що російські фейки це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію українського війська. Маляр розказала, що по часу дії вона дуже коротка - від декількох годин до одного дня, адже інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості.
"Наразі, момент поширення зрозумілий - пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію. Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута", - додала заступниця.
"Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута", - пояснила вона.
- Нагадаємо, ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут.
- На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
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