Росіяни запустили дезінформацію про зникнення Залужного, Міноборони спростувало

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались", - сказала Маляр.

Також вона зазначила, що російські фейки це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію українського війська. Маляр розказала, що по часу дії вона дуже коротка - від декількох годин до одного дня, адже інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості.

"Наразі, момент поширення зрозумілий - пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію. Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута", - додала заступниця.

"Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута", - пояснила вона.