Відео він опублікував у Telegram

"Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів!" - написав Штефан.

"З головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної перемоги!" - додав він.

На відео Залужний усміхається і махає рукою в камеру.

"Щиро дякую всім українцям! Разом ми обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні. Завжди", – сказав генерал.

20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також окупанти казали, буцімто Залужний дістав поранення й переніс трепанацію черепа. У Міністерстві оборони спростували фейки.

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