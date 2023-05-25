"Валерій Федорович почувається добре": офіцер ЗСУ Штефан показав відео із Залужним
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Це сталося на фоні масових фейкових повідомлень російської пропаганди про його поранення
Відео він опублікував у Telegram
"Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів!" - написав Штефан.
"З головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної перемоги!" - додав він.
На відео Залужний усміхається і махає рукою в камеру.
"Щиро дякую всім українцям! Разом ми обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні. Завжди", – сказав генерал.
- 20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також окупанти казали, буцімто Залужний дістав поранення й переніс трепанацію черепа. У Міністерстві оборони спростували фейки.
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