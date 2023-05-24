Фейками про поранення Залужного РФ намагається зменшити інформаційний шум через події на Бєлгородщині, — Данілов
У середу, 24 травня, Росія почала розповсюджувати фейк, нібито головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного поранено у голову - секретар РНБО Олексій Данілов спростував це та зазначив, що так Росія відволікає увагу від подій у Бєлгородській області
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Пропагандистські ЗМІ Росії почали публікувати дезінформацію, нібито Залужного було поранено на початку травня і тепер він не зможе виконувати обов'язки головнокомандувача. Олексій Данілов спростував цей фейк та зазначив, що Залужний доповідав під час Ставки Головнокомандувача сьогодні.
"Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки", - йдеться у повідомленні.
В ефірі телемарафону Данілов зазначив, що таким чином ворог намагається відволікти суспільство від "ганебних подій" у Бєлгородській області.
"Вони хочуть перебити інформаційний шум, відносно тих ганебних явищ, які відбувалися у Бєлгородській області. Звичайно, їм зараз треба якийсь інфопривід і вони вирішили в такий спосіб розповсюдити фейкову інформаційну хвилю. З Залужним все гаразд, ніяких хвороб немає, не брав участь ні в яких процесах, живий, здоровий, все добре", - сказав секретар РНБО.
- 20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У Міністерстві оборони спростували фейк.
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