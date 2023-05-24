Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Пропагандистські ЗМІ Росії почали публікувати дезінформацію, нібито Залужного було поранено на початку травня і тепер він не зможе виконувати обов'язки головнокомандувача. Олексій Данілов спростував цей фейк та зазначив, що Залужний доповідав під час Ставки Головнокомандувача сьогодні.

"Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки", - йдеться у повідомленні.

В ефірі телемарафону Данілов зазначив, що таким чином ворог намагається відволікти суспільство від "ганебних подій" у Бєлгородській області.

"Вони хочуть перебити інформаційний шум, відносно тих ганебних явищ, які відбувалися у Бєлгородській області. Звичайно, їм зараз треба якийсь інфопривід і вони вирішили в такий спосіб розповсюдити фейкову інформаційну хвилю. З Залужним все гаразд, ніяких хвороб немає, не брав участь ні в яких процесах, живий, здоровий, все добре", - сказав секретар РНБО.