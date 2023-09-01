Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 31 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 31 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Прессекретар Путіна Д. Пєсков заявив, що "заяви Києва про вину Росії в голоді на африканському континенті — безпідставні та помилкові".

Фейк: Російський пропагандист В. Соловйов у своєму TG-каналі опублікував новину, у якій стверджується, що "на звільненій території ЛНР було виявлено лабораторію західної компанії "Фармбіотест". Виявлені документи ніби підтвердили факт проведення дослідів над солдатами ЗСУ.

Дезінформація: Заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв заявив, що "чисельність населення на підконтрольній Києву території складає 19,7 млн осіб. За межами країни – вже 17,9 млн".