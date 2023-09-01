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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 31 серпня

1 вересня, 2023 п'ятниця
00:26
Суспільство Соловйов та путін

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 31 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 31 серпня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Прессекретар Путіна Д. Пєсков заявив, що "заяви Києва про вину Росії в голоді на африканському континенті — безпідставні та помилкові".

Фейк: Російський пропагандист В. Соловйов у своєму TG-каналі опублікував новину, у якій стверджується, що "на звільненій території ЛНР було виявлено лабораторію західної компанії "Фармбіотест". Виявлені документи ніби підтвердили факт проведення дослідів над солдатами ЗСУ.

Дезінформація: Заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв заявив, що "чисельність населення на підконтрольній Києву території складає 19,7 млн осіб. За межами країни – вже 17,9 млн".

  • Російські пропагандисти оприлюднили новий фейк, що серед військових львівської тероборони нібито шириться епідемія лептоспірозу.
Україна
Росія
Дмитро Медведєв
Володимир Путін
РНБО
ЗСУ
Дмитро Пєсков
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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