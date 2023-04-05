Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 5 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 5 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Використання Вашингтоном кольорових революцій та підтримка державного перевороту в Києві у 2014 році призвела до сьогоднішнього конфлікту в Україні", – заявив президент РФ В. Путін.
Фейк: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Буча стала загальним символом цинізму української пропаганди, підтриманої та, можливо, натхненної Заходом. … Організатори "Бучанського саміту" ставили собі за мету відвернути увагу світової громадськості від власних злочинів, а також підтримати у західних країнах брехливу версію про вбивство жителів міста військовими РФ".
Маніпуляція: Російські ЗМІ з посиланням на заяву спецпредставника МЗС РФ з питань співробітництва у сфері забезпечення права на свободу віросповідання Г. Аскольдовича повідомили, що "Росія вимагає негайного звільнення намісника Києво-Печерської лаври митрополита канонічної УПЦ Павла, який перебуває під домашнім арештом в Україні".
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