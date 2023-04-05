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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 квітня

5 квітня, 2023 середа
23:37
війна з Росією Марія Захарова

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 5 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 квітня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: "Використання Вашингтоном кольорових революцій та підтримка державного перевороту в Києві у 2014 році призвела до сьогоднішнього конфлікту в Україні", – заявив президент РФ В. Путін.

Фейк: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Буча стала загальним символом цинізму української пропаганди, підтриманої та, можливо, натхненної Заходом. … Організатори "Бучанського саміту" ставили собі за мету відвернути увагу світової громадськості від власних злочинів, а також підтримати у західних країнах брехливу версію про вбивство жителів міста військовими РФ".

Маніпуляція: Російські ЗМІ з посиланням на заяву спецпредставника МЗС РФ з питань співробітництва у сфері забезпечення права на свободу віросповідання Г. Аскольдовича повідомили, що "Росія вимагає негайного звільнення намісника Києво-Печерської лаври митрополита канонічної УПЦ Павла, який перебуває під домашнім арештом в Україні".

Суспільство
Україна
Росія
Марія Захарова
фейк
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Військові новини
пропаганда
воєнні злочини Росії
російські фейки
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