Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Використання Вашингтоном кольорових революцій та підтримка державного перевороту в Києві у 2014 році призвела до сьогоднішнього конфлікту в Україні", – заявив президент РФ В. Путін.

Фейк: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Буча стала загальним символом цинізму української пропаганди, підтриманої та, можливо, натхненної Заходом. … Організатори "Бучанського саміту" ставили собі за мету відвернути увагу світової громадськості від власних злочинів, а також підтримати у західних країнах брехливу версію про вбивство жителів міста військовими РФ".

Маніпуляція: Російські ЗМІ з посиланням на заяву спецпредставника МЗС РФ з питань співробітництва у сфері забезпечення права на свободу віросповідання Г. Аскольдовича повідомили, що "Росія вимагає негайного звільнення намісника Києво-Печерської лаври митрополита канонічної УПЦ Павла, який перебуває під домашнім арештом в Україні".