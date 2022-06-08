Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 7 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 червня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: В міноборони РФ повідомили, що "ЗСУ розміщують на елеваторах Харківської та Донецької областей важке озброєння, таке як гаубиці та РСЗВ, з яких останні обстрілюють прикордонні райони Росії".
Фейк: В міноборони РФ заявили: "достовірно встановлено, що нацбати, не бажаючи залишати запаси зерна жителям Маріуполя, навмисно вчинили підпал великого зерносховища у морському порту… цей злочин демонструє світу "справжнє обличчя" київського режиму, який застосовує методи продовольчого тероризму".
Маніпуляція: Колаборанти-"керівники" Донеччини заявили, що "найближчим часом обстріл по Донецьку припиниться, оскільки існує відповідний військовий план". В той же час останні зазначають, що "звільнення територій вже близько".
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