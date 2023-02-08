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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 лютого

8 лютого, 2023 середа
00:13
війна з Росією путін та шойгу

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 7 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 7 лютого росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Російські ЗМІ, цитуючи французького політика Ф.Філіппо, повідомили, що "корупційний скандал в Україні говорить про неправомірне використання західних поставок Києвом".

"Вся допомога, яку ми туди відправляємо, повністю розкрадається, мільярд за мільярдом! Давайте зупинимо це".

Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "Про варварську сутність українського керівництва свідчить його небажання припинити вогонь на час православного Різдва. … Загалом ворог здійснив понад 550 обстрілів. … Війська (РФ, - ред.) придушили ці атаки й продовжують забезпечувати захист українців від геноциду з боку київського режиму".

Маніпуляція: Російські медіа повідомили, що "В. Залужний доповів В. Зеленському про негативний психологічний стан ЗСУ під Бахмутом через відмову Офісу Президента відвести війська на вигідні позиції. Бійці вважають себе витратним матеріалом, який кидають на забій". 

Суспільство
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Сергій Шойгу
фейк
Військові новини
пропаганда
Валерій Залужний
російські фейки
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