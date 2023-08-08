Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 7 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Директор російського музею військ ППО Ю. Кнутов заявив: "Україна втратила вбитими та зниклими безвісти до 500 тис. людей".
Дезінформація: Коментуючи зустріч радників лідерів держав щодо Української формули миру, яка відбулася у Джидді (Саудівська Аравія), речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що "без участі Росії та врахування її інтересів жодні зустрічі по Україні не мають ніякого значення".
Фейк: Російський TG-канал "ЗАПОРОЖСКИЙ ВЕСТНИК" повідомляє: "російська армія впевнено тримає оборону та рухається вперед, а українські генерали кидають своїх військовослужбовців вмирати на передовій".
- Мережею поширюється фейкова інформація, що президент США Ніксон передбачив американську війну в Україні.
- Ворог запустив дезінформаційну кампанію про набір американських студентів-боржників до Інтернаціонального легіону України.
- Раніше повідомлялося, що ворог поширює фейк, що військові нібито стали джерелом розповсюдження гепатиту В у львівських лікарнях.
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