Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 7 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Директор російського музею військ ППО Ю. Кнутов заявив: "Україна втратила вбитими та зниклими безвісти до 500 тис. людей".

Дезінформація: Коментуючи зустріч радників лідерів держав щодо Української формули миру, яка відбулася у Джидді (Саудівська Аравія), речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що "без участі Росії та врахування її інтересів жодні зустрічі по Україні не мають ніякого значення".

Фейк: Російський TG-канал "ЗАПОРОЖСКИЙ ВЕСТНИК" повідомляє: "російська армія впевнено тримає оборону та рухається вперед, а українські генерали кидають своїх військовослужбовців вмирати на передовій".