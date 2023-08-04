Росія запустила фейк про набір американських студентів на війну в Україні
Ворог запустив дезінформаційну кампанію про набір американських студентів-боржників до Інтернаціонального легіону України
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"На "рекламному" плакаті зазначено: "Як погасити студентські кредити? Приєднуйся до Інтернаціонального Легіону захисту України", - пише Центр.
Аналітики зібрали дані та зʼясували, що така реклама в американських університетах не розміщувалася. Це черговий фейк російської пропаганди.
"Подібні матеріали поширюються з метою дискредитації української армії та уряду України. Будьте пильними та довіряйте лише джерелам верифікованої інформації", - наголошує ЦПД.
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