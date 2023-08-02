РФ запустила фейк, нібито експрезидент США Ніксон передбачив американську війну в Україні

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Президент США Ніксон писав своєму наступнику Клінтону, що в Україні станеться "американська" Революція гідності та "американська війна", - таке "пророцтво" з посиланням на розсекречений лист політика поширюють російські ЗМІ.

Насправді пропагандисти маніпулюють реальними цитатами Ніксона з листа Клінтону.

"37-й президент США дійсно передбачив перехід Росії до авторитаризму та її вторгнення в Україну. Він писав, що відносини між Україною та РФ погіршуватимуться, бо Кремлем керуватиме авторитарний правитель. У цьому контексті Ніксон зазначив, що США краще посилити дипломатичну присутність в Україні – це допоможе їй вистояти", - йдеться у повідомленні Центру.

Про "американську" війну та революцію у листі Ніксона не йшлося.

"Зрештою, не американці розвʼязали жорстоку неспровоковану війну, а росіяни. І перекласти відповідальність за це на іншу країну в них не вийде, хоч би скільки фейків вони тиражували", - наголошує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.