РФ запустила фейк, нібито експрезидент США Ніксон передбачив американську війну в Україні
Мережею поширюється фейкова інформація, що президент США Ніксон передбачив американську війну в Україні
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Президент США Ніксон писав своєму наступнику Клінтону, що в Україні станеться "американська" Революція гідності та "американська війна", - таке "пророцтво" з посиланням на розсекречений лист політика поширюють російські ЗМІ.
Насправді пропагандисти маніпулюють реальними цитатами Ніксона з листа Клінтону.
"37-й президент США дійсно передбачив перехід Росії до авторитаризму та її вторгнення в Україну. Він писав, що відносини між Україною та РФ погіршуватимуться, бо Кремлем керуватиме авторитарний правитель. У цьому контексті Ніксон зазначив, що США краще посилити дипломатичну присутність в Україні – це допоможе їй вистояти", - йдеться у повідомленні Центру.
Про "американську" війну та революцію у листі Ніксона не йшлося.
"Зрештою, не американці розвʼязали жорстоку неспровоковану війну, а росіяни. І перекласти відповідальність за це на іншу країну в них не вийде, хоч би скільки фейків вони тиражували", - наголошує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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