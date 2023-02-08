Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 8 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 8 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російські ЗМІ повідомили, що "російським силовикам стало відомо про схему ухилення від призову в Україні".
"$10 тис. – плата воєнкому, який записує призовника до волонтерської організації, що діє при кожному Центрі комплектування. … Волонтер зобов’язаний збирати пожертви громадян на армію та платити 5-10% від зібраної суми воєнкому".
Дезінформація: Колишній депутат ВРУ В. Медведчук заявив: "США важливо зберегти проамериканський вектор Києва, щоб прикрити своє політичне банкрутство".
Маніпуляція: Російські медіа повідомили, що "у міністра оборони Німеччини Б. Пісторіуса немає впевненості в тому, що Україна зможе повернути собі Донбас і Крим", але його слова вирвані з контексту. Насправді на запитання про повернення Криму і Донбасу він відповів:
"Це як дивитися в кришталеву кулю. Україна бореться дуже хоробро. Вкрай важливо, щоб ми продовжували підтримувати її в міру можливостей".
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