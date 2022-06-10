Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 9 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 9 червня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російські ЗМІ продовжують тиражування наративу про обмін українського зерна на західне озброєння. Наразі у хворобливій уяві пропагандистів "предметом торгу" стали західні протикорабельні ракети.
Водночас пропагандисти заявляють, що "РФ та Туреччина мають спільну лінію, спрямовану на розв'язання питання без західних партнерів".
Фейк: На прокремлівських сторінках у Facebook активно розповсюджується інформація про те, що заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач звинуватив РФ у знищенні західної зброї, яка надається Україні.
Маніпуляція: Президент РФ Володимир Путін заявив: "Петро I повертав і зміцнював території … він воював зі Швецією і, здавалось би, щось відторгав – нічого він не відторгав. Він повертав і зміцнював – ось що він робив. Зважаючи на все, на нашу долю теж випало повертати і зміцнювати".
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