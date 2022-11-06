Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Ситуація складна через погодні умови. Наразі вона покращилась, але волога в землі не дає можливості проїжджати колісною технікою. Якесь наше просування можливе лише на гусеницях. Це дуже ускладнює рух ЗСУ вперед. Наразі щодо контрнаступу ситуація трохи сповільнилась біля Білогорівки та Кремінної. Більш-менш рух є навколо Сватова - північніше, південніше. Зараз Сватове є центром протистояння на Луганщині", - розповів він.