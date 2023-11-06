Центр стратегічних комунікацій спростував російський фейк, нібито в атаці по Одесі винна українська ППО

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Росіяни за допомогою анонімних telegram-каналів намагаються звинуватити в ударі по Одесі Україну. Вони поширюють у мережі повідомлення про те, що шкоди одеситам завдали не російські ракети, а нібито сили української ППО.

"Мовляв, ракета летіла з землі, а не з моря, тому вона – українська. Також додають, що «на ППО відмили гроші», і система не працювала", - йдеться в повідомленні.

У центрі також додають, що деякі telegram-канали допомогли окупантам, відразу ж поширивши фото з місця влучання, хоча робити це суворо заборонено, щоб не давати окупантам можливість коригувати удари.

"Те, що місто атакували саме росіяни ракетами Онікс та Іскандер-М, підтвердили в Силах оборони півдня України. А ворожі вкиди – не більше ніж спроба зняти з себе відповідальність за злочин", - наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.