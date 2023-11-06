Центр стратегічних комунікацій спростував російський фейк, нібито в атаці по Одесі винна українська ППО
Вкид росіян про те, що ракета, яка влучила по Одесі, є українською, це фейк створений російськими пропагандистами для зняття з себе відповідальності
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Росіяни за допомогою анонімних telegram-каналів намагаються звинуватити в ударі по Одесі Україну. Вони поширюють у мережі повідомлення про те, що шкоди одеситам завдали не російські ракети, а нібито сили української ППО.
"Мовляв, ракета летіла з землі, а не з моря, тому вона – українська. Також додають, що «на ППО відмили гроші», і система не працювала", - йдеться в повідомленні.
У центрі також додають, що деякі telegram-канали допомогли окупантам, відразу ж поширивши фото з місця влучання, хоча робити це суворо заборонено, щоб не давати окупантам можливість коригувати удари.
"Те, що місто атакували саме росіяни ракетами Онікс та Іскандер-М, підтвердили в Силах оборони півдня України. А ворожі вкиди – не більше ніж спроба зняти з себе відповідальність за злочин", - наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.
- Уночі проти понеділка, 6 листопада, російська армія здійснила комбіновану атаку по південних регіонах України, використавши ударні дрони та різні типи ракет. Унаслідок влучання в середмістя Одеси відомо про 8 постраждалих та руйнування інфраструктури.
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