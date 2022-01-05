Церемонію вручення кінопремії "Золотий глобус"-2022 проведуть без телевізійного шоу та участі зірок

Про це повідомляє The Guardian.



Організаторам "Золотого глобусу" не вдалося домовитися з телеканалами та знаменитостями через скандал, пов'язаний із відсутністю інклюзивності у журі премії. Зірки відмовилися вручати чи отримувати нагороди.



Від трансляції церемонії відмовилася мережа NBC. Також понад 100 компаній, які займаються піаром, вирішили не співпрацювати з Асоціацією іноземної преси Голлівуду (HFPA), яка проводить "Золотий глобус".



З публічною критикою на адресу HFPA виступила низка кінозірок, зокрема Том Круз та Скарлетт Йоханссон.



"Золотий глобус" опинився в центрі скандалу в лютому 2021 року, коли ЗМІ повідомили про повну відсутність темношкірих у журі премії з 87 журналістів, а також про корупцію всередині HFPA.

Довідка: американська кінопремія "Золотий глобус" (Golden Globe) присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за повнометражні кінострічки, а також серіали та телевізійні фільми.

У грудні оголосили список номінантів 79-ї кінопремії "Золотий глобус".

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