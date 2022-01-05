Церемонію вручення кінопремії "Золотий глобус"-2022 проведуть без телевізійного шоу та участі зірок
На тлі скандалу через відсутність різноманістності у складі журі церемонію вручення американської кінопремії "Золотий глобус" у 2022 році проведуть без участі зірок, червоної доріжки та телевізійного шоу
Про це повідомляє The Guardian.
Організаторам "Золотого глобусу" не вдалося домовитися з телеканалами та знаменитостями через скандал, пов'язаний із відсутністю інклюзивності у журі премії. Зірки відмовилися вручати чи отримувати нагороди.
Від трансляції церемонії відмовилася мережа NBC. Також понад 100 компаній, які займаються піаром, вирішили не співпрацювати з Асоціацією іноземної преси Голлівуду (HFPA), яка проводить "Золотий глобус".
З публічною критикою на адресу HFPA виступила низка кінозірок, зокрема Том Круз та Скарлетт Йоханссон.
"Золотий глобус" опинився в центрі скандалу в лютому 2021 року, коли ЗМІ повідомили про повну відсутність темношкірих у журі премії з 87 журналістів, а також про корупцію всередині HFPA.
Довідка: американська кінопремія "Золотий глобус" (Golden Globe) присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за повнометражні кінострічки, а також серіали та телевізійні фільми.
- У грудні оголосили список номінантів 79-ї кінопремії "Золотий глобус".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.29
Купівля 27.29Продаж 27.57
-
EUR
Купівля 30.71Продаж 31.14
- Актуальне
- Важливе