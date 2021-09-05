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Цей день в історії: більшовики прийняли постанову "Про червоний терор"

5 вересня, 2021 неділя
11:30
Суспільство

5 вересня 1918 комуністичний уряд Радянської Росії, який тоді називався Радою Народних Комісарів, прийняв постанову "Про червоний терор". Її дія розповсюджувалася на окуповані більшовиками території

Подробиці наводить Еспресо.TV.

Задовго до панівного згодом в деяких країнах Європи нацистського режиму в даному документі прямим текстом йшлося про концентраційні табори та масові розстріли.

"Необхідно убезпечити Радянську Республіку від класових ворогів шляхом ізолювання їх у концентраційних таборах.

Підлягають розстрілу всі особи, причетні до білогвардійських організацій, змов і заколотів", - йшлося у постанові.

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Цим було офіційно покладено початок понад 70 рокам радянського тоталітаризму, що обернувся гуманітарною катастрофою планетарного масштабу.

Постанову було підписано наркомом юстиції Дмитром Курським, наркомом внутрішніх справ Григорієм Петровським, на честь якого буде названо Дніпропетровськ, та керуючим справами РНК Володимиром Бонч-Бруєвичем.

Основну відповідальність за її прийняття несли більшовицький вождь Володимир Ульянов (Ленін) та засновник каральної системи СРСР Фелікс Дзержинський.


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