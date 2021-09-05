Цей день в історії: більшовики прийняли постанову "Про червоний терор"

Подробиці наводить Еспресо.TV.



Задовго до панівного згодом в деяких країнах Європи нацистського режиму в даному документі прямим текстом йшлося про концентраційні табори та масові розстріли.



"Необхідно убезпечити Радянську Республіку від класових ворогів шляхом ізолювання їх у концентраційних таборах.



Підлягають розстрілу всі особи, причетні до білогвардійських організацій, змов і заколотів", - йшлося у постанові.



Читайте також: Чим Сталін відрізнявся від Гітлера. Говорить французький історик Ніколя Верт



Цим було офіційно покладено початок понад 70 рокам радянського тоталітаризму, що обернувся гуманітарною катастрофою планетарного масштабу.



Постанову було підписано наркомом юстиції Дмитром Курським, наркомом внутрішніх справ Григорієм Петровським, на честь якого буде названо Дніпропетровськ, та керуючим справами РНК Володимиром Бонч-Бруєвичем.



Основну відповідальність за її прийняття несли більшовицький вождь Володимир Ульянов (Ленін) та засновник каральної системи СРСР Фелікс Дзержинський.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb