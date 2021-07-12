Чим Сталін відрізнявся від Гітлера. Говорить французький історик Ніколя Верт
Попри спільну для обох тоталітарних режимів неймовірну жорстокість та ненависть до людей, між сталінізмом та гітлерізмом існували великі відмінності
Про це совєтолог Ніколя Верт (Франція), який прибув до Києва з презентацією свого нового наукового дослідження на тему сталінського терору, розповів в програмі "Історична правда" з Вахтангом Кіпіані на Еспресо.TV.
"Чим більше історики працюють над предметом, тим більше видно різниці між нацизмом і сталінізмом. Звичайно, є багато спільного, але це в найзагальнішому плані. Тільки-но ми входимо в подробиці функціонування системи, відносин держави і суспільства, то, звичайно, різниця впадає просто в очі", - зазначив він.
Історик навів відповідні приклади.
"95% жертв нацизму були не німецькими громадянами, а іноземцями. 95% жертв сталінізму були радянськими громадянами. Це і є держава проти свого народу, як я назвав мою частину в" Чорній книзі", - сказав дослідник.
Тут варто нагадати. що в Україні про Ніколя Верта широкий загал дізнався наприкінці ХХ століття як про співавтора резонансної тоді наукової праці "Чорна книга комунізму".
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Крім того, додав історик, Сталін і Гітлер "зовсім по-різному працювали".
"Гітлер давав якісь загальні вказівки, але не цікавився ходом детально. Сталін, навпаки, намагався за всім стежити. І сталінська вертикаль влади була справжньою. У Гітлера ніякої вертикалі влади не було", - наголосив Ніколя Верт.
Крім того, в гітлерівському Третьому Рейху і сталінському Радянському Союзі були різні типи відносин центру і периферії.
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