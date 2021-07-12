Чим Сталін відрізнявся від Гітлера. Говорить французький історик Ніколя Верт

Про це совєтолог Ніколя Верт (Франція), який прибув до Києва з презентацією свого нового наукового дослідження на тему сталінського терору, розповів в програмі "Історична правда" з Вахтангом Кіпіані на Еспресо.TV.



"Чим більше історики працюють над предметом, тим більше видно різниці між нацизмом і сталінізмом. Звичайно, є багато спільного, але це в найзагальнішому плані. Тільки-но ми входимо в подробиці функціонування системи, відносин держави і суспільства, то, звичайно, різниця впадає просто в очі", - зазначив він.



Історик навів відповідні приклади.



"95% жертв нацизму були не німецькими громадянами, а іноземцями. 95% жертв сталінізму були радянськими громадянами. Це і є держава проти свого народу, як я назвав мою частину в" Чорній книзі", - сказав дослідник.







Тут варто нагадати. що в Україні про Ніколя Верта широкий загал дізнався наприкінці ХХ століття як про співавтора резонансної тоді наукової праці "Чорна книга комунізму".



Читайте також: Путін і Ко перейшли від ідеології КДБ-ФСБ до НСДАП. Це вже чистий расизм, - політолог Олександр Морозов



Крім того, додав історик, Сталін і Гітлер "зовсім по-різному працювали".



"Гітлер давав якісь загальні вказівки, але не цікавився ходом детально. Сталін, навпаки, намагався за всім стежити. І сталінська вертикаль влади була справжньою. У Гітлера ніякої вертикалі влади не було", - наголосив Ніколя Верт.



Крім того, в гітлерівському Третьому Рейху і сталінському Радянському Союзі були різні типи відносин центру і периферії.

