Путін і Ко перейшли від ідеології КДБ-ФСБ до НСДАП. Це вже чистий расизм, - політолог Олександр Морозов
Затвердження указом президента РФ Володимиром Путіним за 2 липня 2021 року "Стратегії національної безпеки Росії" знаменує собою перехід верхівки Кремля до ідеології расизму
Про це науковий співробітник Академічного центру Бориса Немцова (Чехія), політолог Олександр Морозов заявив в програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.
Це вперше в російській історії, коли засадничий державний документ ґрунтється на расистській доктрині, наголосив він.
"Погортати Альфреда Розенберга і відразу виникають певні алюзії. Расова теорія ... Тільки арійців міняємо на російських", - зазначив своєю чергою Антін Борковський.
"Так-так-так, абсолютно точно. Це нагадує ідеологічну практику нацизму, тому що в ньому саме ця тема була присутня", - сказав Морозов, підкресливши, что йдеться про властивий теорії як нацизму, так тепер і путінізму штучний, чисто пропагандистський образ "сконструйованого ворога". Сконструйованого в расовій площині.
"Кремль зрощує щось з чимось для того щоб сконструювати собі містичного ворога", - заявив політолог.
"Кремль же не показує, що є політична незгода з якимись кроками, а інтерпретує будь-які дії європейських громадських організацій, парламентських асамблей, національних урядів - нібито вони діють тільки виключно на підставі такої ірраціональної русофобії", - продовжив дослідник.
"Тепер боротьбу за якийсь"цивілізаційний код" внесено в документ Ради безпеки. Це пункти №84, 92. Там змальовується картина, за якої будь-що можна інтерпретувати як екстремізм з точки зору Кремля", - деталізував Олександр Морозов.
Крім того, гуманітарна політика РФ остаточно ставиться на військові рейки. Починаючи, з російської мови.
"Цим документом Кремль перетворює на зброю питання мови", - упевнений політолог.
На додачу, заявив Морозов, на ідеологічну зброю перетворюються "цінності", "культура", "історія"
"Усі ці чотири речі (російська мова, духовні цінності, культура, історія - ред.) перестають бути предметом діалогу, а стають виключно предметом війни. У цьому документі це міститься. А слідом за цим, дійсно, прийде реальна війна", - пояснив призначення нової путінської "стратегії" Олександр Морозов.
- На думку ізраїльського аналітика-міжнародника Авраама Шмулевича, Путін дійсно готується до нової світової війни.
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